В Украине сегодня пройдут дожди и снег, в большинстве областей потеплеет (карта)

Во многих областях пройдет сильный снег.

В Украине сегодня ожидаются снегопады / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 17 января в Украине ожидаются снегопады и дожди, в большинстве регионов потеплеет.

На востоке пройдет снег, температура до -4°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +8°.

На западе Украины в среду местами пройдет снег. Температура до -6°.

В северных областях снегопады. Температура до -3°. В центре также ожидаются осадки, температура до -5°.

Прогноз на 17 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 17 января - Феклистов день. В этот день обращали внимание на такую народную примету: "Снег на деревьях сучья гнет — летом пчелы роиться будут".

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