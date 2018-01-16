Одесса приходит в себя после сильного снегопада (фоторепортаж)
Из-за налипания мокрого снега в городе существенно замедлилось движение транспорта, людям пришлось дольше добираться на работу.
В середине января Одесса встретила первый сильный снег. Из-за налипания мокрого снега в городе существенно замедлилось движение транспорта, людям пришлось дольше добираться на работу. Однако местные жители снегу обрадовались и с радостью гуляли по заснеженным улицам и лепили снеговиков.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Из-за снегопада в Одессе объявили штормовое предупреждение, и рекомендовали работодателям сделать короткий день для работников.
Вьюга значительно усложнила работу общественного транспорта. В аэропорту Одессы переносят и отменяют рейсы.
На дорогах города произошли десятки аварий. В два часа дня синоптики зафиксировали пик снегопада, поэтому полиция закрыла город для грузовиков.
Как сообщал УНИАН, в Одессу отменили шесть авиарейсов из-за сильного снегопада.
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