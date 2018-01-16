Одесса приходит в себя после сильного снегопада (фоторепортаж)

19:35, 16 января 2018
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Из-за налипания мокрого снега в городе существенно замедлилось движение транспорта, людям пришлось дольше добираться на работу.

УНИАН
 В два часа дня синоптики зафиксировали пик снегопада / УНИАН

В середине января Одесса встретила первый сильный снег. Из-за налипания мокрого снега в городе существенно замедлилось движение транспорта, людям пришлось дольше добираться на работу. Однако местные жители снегу обрадовались и с радостью гуляли по заснеженным улицам и лепили снеговиков. 

Об этом говорится в сюжете ТСН. 

Из-за снегопада в Одессе объявили штормовое предупреждение, и рекомендовали работодателям сделать короткий день для работников.

Вьюга значительно усложнила работу общественного транспорта. В аэропорту Одессы переносят и отменяют рейсы.

На дорогах города произошли десятки аварий. В два часа дня синоптики зафиксировали пик снегопада, поэтому полиция закрыла город для грузовиков. 

Как сообщал УНИАН, в Одессу отменили шесть авиарейсов из-за сильного снегопада.

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