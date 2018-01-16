В Днепре объявили штормовое предупреждение

17 января в Днепре пройдет дождь с мокрым снегом, 18 января осадки усилятся.

Водителям и пешеходам стоит быть особенно внимательными в эти дни / УНИАН

Сегодня, завтра и послезавтра в Днепре и области ожидается заметное ухудшение погодных условий.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области Андрей Кульбач.

Читайте также Завтра Украину накроют снегопады и дожди, в большинстве областей потеплеет (видеопрогноз)

17 января в Днепре пройдет дождь с мокрым снегом, 18 января осадки усилятся. В отдельных районах области ожидается гололед, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Юго-восточный ветер будет усиливаться до 17-22 м/с.

Температура воздуха 17 января ночью 3-8 градусов мороза, днем от -2 до +3, 18 января в течение суток ожидается от -2 до +3 градусов.

Водителям и пешеходам стоит быть особенно внимательными в эти дни.

Как сообщал УНИАН, в Одессе из-за снегопада прекращена работа 4 трамвайных и 2 троллейбусных маршрутов.