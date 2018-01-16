Завтра Украину накроют снегопады и дожди, в большинстве областей потеплеет (видеопрогноз)

16:30, 16 января 2018
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На юге ожидаются сильные дожди.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 17 января в Украине ожидаются снегопады и дожди, в большинстве регионов потеплеет.

В Украину идет непогода: синоптики обещают сильные снегопады и штормовой ветер

На востоке пройдет снег, температура до -4°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +8°.

На западе Украины в среду местами пройдет снег. Температура до -6°.

В северных областях снегопады. Температура до -3°. В центре также ожидаются осадки, температура до -5°.

Согласно народному прогнозу, 17 января - Феклистов день. В этот день обращали внимание на такую народную примету: "снег на деревьях сучья гнет — летом пчелы роиться будут".

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