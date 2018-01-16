В Японии произошло землетрясение

15:36, 16 января 2018
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Во вторник, 16 января, в Японии произошло землетрясение магнитудой 4,5.

В результате землетрясения в Перу погибли два человека

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 59 км на восток от города Немуро. Очаг землетрясения залегал на глубине 77,5 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате мощного землетрясения в Перу пострадали более 100 человек.

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