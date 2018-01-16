В Одессе из-за снегопада прекращена работа 4 трамвайных и 2 троллейбусных маршрутов

До города из-за снегопада временно запрещен въезд крупногабаритного и грузового транспорта.

Некоторые троллейбусные маршруты не будут работать / фото oget.od.ua

В Одессе из-за ухудшения погодных условий прекращена работа четырех трамвайных и двух троллейбусных маршрутов.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс», в связи с ухудшением климатических условий прекращена работа трамвайных маршрутов №№ 1,19,20 и 27, а также троллейбусных маршрутов №№ 2 и 14.

«На линиях работает снегоочистительная техника», - проинформировали в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе и Одесской области наблюдается значительное ухудшение погодных условий – снегопад, метель, штормовой ветер. В город из-за снегопада временно запрещен въезд крупногабаритного и грузового транспорта.