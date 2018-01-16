Видимость в некоторых районах снизилась до менее 200 м.

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Густой туман в Шанхае (Китай) привел к нарушению движения транспорта.

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16 января уровень предупреждения о густом тумане в Шанхае был повышен с "желтого" до "оранжевого", передает Синьхуа.

Так, видимость в некоторых пригородных районах мегаполиса снизилась до менее 200 м. Туман вызвал задержку авиарейсов, а также стал причиной нарушения графика движения скоростных поездов и паромов.

Напомним, из-за сильного тумана более десяти тысяч человек не смогли вылететь из аэропорта Чэнду — столицы китайской провинции Сычуань.