В Украину идет непогода: синоптики обещают сильные снегопады и штормовой ветер

В Киеве выпадет около 20 см снега.

В Украину придут сильные снегопады / УНИАН

В течение 17-18 января в Украине ухудшится погода, ожидаются снегопады и сильный ветер.

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Согласно информации Украинского гидрометцентра, 17 января ночью на Закарпатье и в Карпатах сильный снег, порывы ветра 15-20 м/с.

18 января в результате влияния активного циклона ожидается существенное осложнение погодных условий: на территории Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей ожидаются сильные и очень сильные снегопады, метели, образование снежного покрова высотой до 40 сантиметров, в Киеве около 20 сантиметров.

Также в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях сильный дождь и мокрый снег. По всей Украине, кроме западных областей, усиление ветра до 15-20 м/с, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях 25-28 м/с; на дорогах страны гололедица.

Напомним, на этой неделе в Украине ожидается снег, со среды начнется потепление.