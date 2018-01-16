В Украину идет непогода: синоптики обещают сильные снегопады и штормовой ветер
В Киеве выпадет около 20 см снега.
В течение 17-18 января в Украине ухудшится погода, ожидаются снегопады и сильный ветер.
В Украине сегодня пройдет снег, местами температура до -9° (карта)
Согласно информации Украинского гидрометцентра, 17 января ночью на Закарпатье и в Карпатах сильный снег, порывы ветра 15-20 м/с.
18 января в результате влияния активного циклона ожидается существенное осложнение погодных условий: на территории Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей ожидаются сильные и очень сильные снегопады, метели, образование снежного покрова высотой до 40 сантиметров, в Киеве около 20 сантиметров.
Также в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях сильный дождь и мокрый снег. По всей Украине, кроме западных областей, усиление ветра до 15-20 м/с, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях 25-28 м/с; на дорогах страны гололедица.
Напомним, на этой неделе в Украине ожидается снег, со среды начнется потепление.
Погода в Украине
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Винница+24°... +13°
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Днепр+26°... +13°
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Донецк+25°... +13°
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Житомир+26°... +14°
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Запорожье+25°... +14°
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Ивано-Франковск+24°... +12°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+26°... +13°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+25°... +14°
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Николаев+25°... +15°
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Одесса+26°... +16°
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Полтава+22°... +14°
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Ровно+27°... +13°
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Симферополь+25°... +8°
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Сумы+18°... +10°
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Тернополь+24°... +13°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницкий+24°... +14°
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Черкассы+25°... +14°
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Чернигов+23°... +14°
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Черновцы+25°... +15°