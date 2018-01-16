Сильный снегопад парализовал движение на дорогах Одессы (видео)

13:28, 16 января 2018
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Все оперативные службы работают в усиленном режиме.

В Одессе снегопад парализовал движение на дорогах / кадр из видео ТСН
В Одессе снегопад парализовал движение на дорогах / кадр из видео ТСН

На сегодня синоптики прогнозируют снегопады на Востоке и Юге страны. Больше всего сегодня досталось одесситам. Там сильный снегопад парализовал движение на дорогах.

Как отмечается в сюжете ТСН, непогода осложнила жизнь не только автомобилистам, но и пассажирам общественного транспорта - автобусы и маршрутки переполнены.

Все оперативные службы работают в усиленном режиме. Непогоду в Одессе прогнозируют на ближайшие три дня. Уже завтра Одессу будет заливать дождями.

В свою очередь советник председателя Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк просит водителей не оставлять автомобили на обочине.

"Не оставляйте свои автомобили на обочине, работает техника", - написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, согласно данным УНИАН Погода, со среды в Украине ожидается потепление.

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