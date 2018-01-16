В Карпатах сохраняется лавинная опасность

12:39, 16 января 2018
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В Карпатах ожидаются снегопады и метели.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / Фото УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / Фото УНИАН

В среду, 17 января, в Карпатах ожидается лавинная опасность 3 уровня.

Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до -6°

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"В связи со снегопадами и метелями 17 января в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 16 января, в Украине пройдет снег, местами до -9°.

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