Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках

11:38, 16 января 2018
661
0

Возможно подтопление приусадебных участков и хозяйственных сооружений.

На реках ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН
На реках ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН

В течение 16-17 января на реках бассейна Припяти продолжится постепенный рост уровней воды.

Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до -6°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, 16-17 января на реках бассейна Припяти продолжится постепенный рост уровней воды, что будет сопровождаться дальнейшим увеличением слоя поймы с возможным достижением отметок подтопления приусадебных участков и хозяйственных сооружений (Волынская область, Любешевский район).

Напомним, во вторник, 16 января, в Украине пройдет снег, местами до -9°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
На выходных в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности На выходных в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности
Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию
В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22°
Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта) Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта)
В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз) В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
94 %
748 мм
5.8 м/с
98 %
Лента новостей