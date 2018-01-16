Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках

Возможно подтопление приусадебных участков и хозяйственных сооружений.

На реках ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН

В течение 16-17 января на реках бассейна Припяти продолжится постепенный рост уровней воды.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, 16-17 января на реках бассейна Припяти продолжится постепенный рост уровней воды, что будет сопровождаться дальнейшим увеличением слоя поймы с возможным достижением отметок подтопления приусадебных участков и хозяйственных сооружений (Волынская область, Любешевский район).

Напомним, во вторник, 16 января, в Украине пройдет снег, местами до -9°.