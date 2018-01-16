Число пострадавших в результате землетрясения в Перу превысило 100 человек

Ранее сообщалось о двух погибших.

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В результате землетрясения в Перу пострадали более 100 человек.

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Так, 104 человека получили травмы, 780 семей и столько же домов пострадали после землетрясения, передает "РИА Новости" со ссылкой на Национальный центр действий в чрезвычайных ситуациях Перу.

89 человек пострадали в Арекипе. В Ике ранения получили 14 человек, еще один - в Аякучо.

Ранее сообщалось, что два человека погибли, еще 17 пропали без вести в результате землетрясения магнитудой 7,3 в Чили.