Число пострадавших в результате землетрясения в Перу превысило 100 человек

10:39, 16 января 2018
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Ранее сообщалось о двух погибших.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В результате землетрясения в Перу пострадали более 100 человек.

В Мьянме произошла серия землетрясений

Так, 104 человека получили травмы, 780 семей и столько же домов пострадали после землетрясения, передает "РИА Новости" со ссылкой на Национальный центр действий в чрезвычайных ситуациях Перу.

89 человек пострадали в Арекипе. В Ике ранения получили 14 человек, еще один - в Аякучо. 

Ранее сообщалось, что два человека погибли, еще 17 пропали без вести в результате землетрясения магнитудой 7,3 в Чили.

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