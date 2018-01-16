На Филиппинах эвакуировали 12 тысяч человек из-за вулкана Майон (видео)

09:35, 16 января 2018
491
0

Уровень угрозы поднят до третьего из пяти.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

На Филиппинах власти распорядились эвакуировать 12 тысяч человек, проживающих в радиусе семи километров от вулкана Майон.

В Индии произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла

Ожидается, что вулкан, который находится на острове Лусон, скоро начнет извергаться, сообщает Euronews

Уровень угрозы поднят до третьего (критического) из пяти возможных. За последние 400 лет вулкан извергался 51 раз.

Напомним, вулкан Попокатепетль в Мексике выбросил столб пепла высотой три тысячи метров.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет
Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию
В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары
Швейцария пострадала от сильного дождя и града Швейцария пострадала от сильного дождя и града
На севере Китая бушует природный пожар На севере Китая бушует природный пожар
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
94 %
748 мм
5.8 м/с
98 %
Лента новостей