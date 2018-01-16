На Филиппинах эвакуировали 12 тысяч человек из-за вулкана Майон (видео)
Уровень угрозы поднят до третьего из пяти.
На Филиппинах власти распорядились эвакуировать 12 тысяч человек, проживающих в радиусе семи километров от вулкана Майон.
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Ожидается, что вулкан, который находится на острове Лусон, скоро начнет извергаться, сообщает Euronews.
Уровень угрозы поднят до третьего (критического) из пяти возможных. За последние 400 лет вулкан извергался 51 раз.
На Филиппинах началась ускоренная эвакуация
Напомним, вулкан Попокатепетль в Мексике выбросил столб пепла высотой три тысячи метров.
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