Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до -6°

08:30, 16 января 2018
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Сегодня в Киеве ожидается солнечная погода.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 16 января в столице без осадков, температура до -8°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -6°, вечером - до -7°. Ветер юго-восточный, до 5,1 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:52, а зайдет в 16:23.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 16 января, в Украине пройдет снег, местами до -9°.

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