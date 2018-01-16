В Украине сегодня пройдет снег, местами температура до -9° (карта)

В большинстве регионов пройдет снег.

В Украине сегодня пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 16 января, в Украине пройдет снег, местами до -9°.

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На востоке пройдет снег, температура до -6°. Жителей южных регионов также ожидают снегопады. Температура до -4°.

На западе Украины во вторник местами пройдет снег. Температура до -7°.

В северных областях без осадков. Температура до -9°. В центре местами пройдет снег, температура до -8°.

Прогноз на 16 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 16 января - день Павла. Много снега — много хлеба, много воды — много травы.

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