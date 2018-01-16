Грузовики просто застряли на дорогах, на трассе Харьков-Симферополь водители не могут преодолеть крутые подъемы.

В Запорожье снежные заносы и гололед парализовали десятки грузовиков.

Как говорится в сюжете ТСН, грузовики просто застряли на дорогах. На трассе Харьков-Симферополь водители не могут преодолеть крутые подъемы. Один грузовик на скользкой дороге вылетел в кювет, сейчас его хозяева ждут помощи спасателей.

Читайте также Побережья Одессы покрылось сосульками-гигантами (фото)

Многие фуры сейчас на обочине, некоторые остаются прямо на дороге, блокируя движение транспорта, другие пытаются переждать снегопад вблизи стационарных постов патрульной полиции.

Ранее сообщалось, что на смену морозам в Украину придут снегопады и потепление.