В Запорожье снежные заносы и гололед парализовали десятки грузовиков (видео)
Погода
2018-01-15 18:38:00
1165
Грузовики просто застряли на дорогах, на трассе Харьков-Симферополь водители не могут преодолеть крутые подъемы.
Десятки фур остановились в Запорожье из-за снежных заносов и гололеда
В Запорожье снежные заносы и гололед парализовали десятки грузовиков.
Как говорится в сюжете ТСН, грузовики просто застряли на дорогах. На трассе Харьков-Симферополь водители не могут преодолеть крутые подъемы. Один грузовик на скользкой дороге вылетел в кювет, сейчас его хозяева ждут помощи спасателей.
Побережья Одессы покрылось сосульками-гигантами (фото)
Многие фуры сейчас на обочине, некоторые остаются прямо на дороге, блокируя движение транспорта, другие пытаются переждать снегопад вблизи стационарных постов патрульной полиции.
Ранее сообщалось, что на смену морозам в Украину придут снегопады и потепление.
Наши сообщества