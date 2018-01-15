В Киеве завтра без осадков, температура до -8°

17:00, 15 января 2018
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Завтра в Киеве будет солнечно.

В Киеве завтра сохранится холодная погода / УНИАН
В Киеве завтра сохранится холодная погода / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 16 января в столице без осадков, температура до -8°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -6°, вечером - до -7°. Ветер юго-восточный, до 5,1 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:52, а зайдет в 16:23.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 16 января, в Украине пройдет снег, местами до -9°.

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