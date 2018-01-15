Первая половина зимы в Киеве была намного теплее климатической нормы

15:44, 15 января 2018
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Средняя температура воздуха превысила климатическую норму на 4,3°.

Первая половина зимы в Киеве была теплой / УНИАН
Первая половина зимы в Киеве была теплой / УНИАН

Средняя температура воздуха в Киеве за полтора месяца нынешней зимы составила +1,1°, что выше климатической нормы аж на 4,3°.

В Киеве сегодня без осадков, температура до -11°

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.

Так, холоднее всего за этот период было 14 января, когда минимальная температура опустилась до -9,3 градусов мороза, а теплее всего – 16 декабря, когда максимальная температура достигла октябрьского значения +9,8°.

В обсерватории отмечают, что вторая половина зимы началась с температуры ниже климатической нормы, но учитывая прогнозы Украинского гидрометцентра, это похолодание будет непродолжительным и влияние Атлантики победит арктический холод.

Напомним, на этой неделе в Украине ожидается снег, со среды начнется потепление.

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