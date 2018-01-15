Первая половина зимы в Киеве была намного теплее климатической нормы
Средняя температура воздуха превысила климатическую норму на 4,3°.
Средняя температура воздуха в Киеве за полтора месяца нынешней зимы составила +1,1°, что выше климатической нормы аж на 4,3°.
В Киеве сегодня без осадков, температура до -11°
Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.
Так, холоднее всего за этот период было 14 января, когда минимальная температура опустилась до -9,3 градусов мороза, а теплее всего – 16 декабря, когда максимальная температура достигла октябрьского значения +9,8°.
В обсерватории отмечают, что вторая половина зимы началась с температуры ниже климатической нормы, но учитывая прогнозы Украинского гидрометцентра, это похолодание будет непродолжительным и влияние Атлантики победит арктический холод.
Напомним, на этой неделе в Украине ожидается снег, со среды начнется потепление.
Погода в Украине
-
Винница+24°... +13°
-
Днепр+26°... +13°
-
Донецк+25°... +13°
-
Житомир+26°... +14°
-
Запорожье+25°... +14°
-
Ивано-Франковск+24°... +12°
-
Киев+25°... +15°
-
Кировоград+26°... +13°
-
Луганск+26°... +14°
-
Луцк+27°... +14°
-
Львов+25°... +14°
-
Николаев+25°... +15°
-
Одесса+26°... +16°
-
Полтава+22°... +14°
-
Ровно+27°... +13°
-
Симферополь+25°... +8°
-
Сумы+18°... +10°
-
Тернополь+24°... +13°
-
Харьков+22°... +13°
-
Херсон+26°... +15°
-
Хмельницкий+24°... +14°
-
Черкассы+25°... +14°
-
Чернигов+23°... +14°
-
Черновцы+25°... +15°