Более 30 человек получили ранения.

Иллюстрация / REUTERS

Число жертв наводнений и оползней в Санта-Барбаре достигло 20. 4 человека числятся пропавшими без вести, 30 ранены.

Читайте также Число жертв схода оползня в Калифорнии возросло до 17 человек

В результате схода оползня в американском штате Калифорния погибли 20 человек, еще четверо числятся пропавшими без вести.

Более 30 человек получили ранения, сообщает Euronews.

Оползень разрушил около 70 домов, частично повреждены около 500, в некоторых районах пришлось эвакуировать население. В ликвидации последствия стихии задействованы более 2000 человек.

Сильные дожди начались в штате неделю назад и шли несколько дней, вызвав наводнения.

Напомним, в результате обвала горных пород на севере Малайзии погибли 11 человек.