Число жертв схода оползня в Калифорнии увеличилось до 20 человек
Погода
2018-01-15 14:31:00
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Иллюстрация / REUTERS
Более 30 человек получили ранения.
Число жертв наводнений и оползней в Санта-Барбаре достигло 20. 4 человека числятся пропавшими без вести, 30 ранены.
Число жертв схода оползня в Калифорнии возросло до 17 человек
В результате схода оползня в американском штате Калифорния погибли 20 человек, еще четверо числятся пропавшими без вести.
Более 30 человек получили ранения, сообщает Euronews.
Оползень разрушил около 70 домов, частично повреждены около 500, в некоторых районах пришлось эвакуировать население. В ликвидации последствия стихии задействованы более 2000 человек.
Сильные дожди начались в штате неделю назад и шли несколько дней, вызвав наводнения.
Напомним, в результате обвала горных пород на севере Малайзии погибли 11 человек.
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