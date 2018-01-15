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2018-01-15 13:35:00
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Около тысячи человек эвакуировали в районе вулкана Майон (Филиппины) из-за его активности.
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Вулкан Майон 13 января на высоту около 2,5 км выбросил пепел и пар, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Из-за активности вулкана эвакуировали людей из 919 домов, расположенных по соседству. Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии поднял уровень тревоги в связи с вероятностью извержения вулкана Майон с "первого" до "второго".
Напомним, на индонезийском острове Суматра произошло извержение вулкана Синабунг, которое длилось 8 минут.