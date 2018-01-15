Погода на неделю: на смену морозам в Украину придут снегопады и потепление (карта)

Со среды начнется потепление.

На этой неделе в Украине ожидаются снегопады / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине ожидается снег, со среды начнется потепление.

В понедельник в Украине местами пройдет снег. На западе до -14°, в центре и на юге до -10°. На востоке столбик термометра опустится до -8°, на севере до -12°.

Прогноз на 15 января / УНИАН

Во вторник, 16 января, в Украине местами пройдет снег. На севере до -9°.

Прогноз на 16 января / УНИАН

В среду, 17 января, практически по всей Украине пройдет снег. Холоднее всего будет на западе - до -6°. В остальных регионах до -5°.

Прогноз на 17 января / УНИАН

В четверг также ожидаются снегопады. Ночью по стране -8°…0°, днем на юге до +7°.

Прогноз на 18 января / УНИАН

В пятницу практически без осадков. На юге до -6°, в остальных регионах -4°...0°.

Прогноз на 19 января / УНИАН

20 и 21 января в Украине без осадков. В субботу ночью холоднее всего будет на востоке - до -5°, на остальной территории -4°…+3°. Днем температура по стране 0°...+8°. В воскресенье ночью на востоке до -4°, днем в Украине от 0° до +10°.

Прогноз на 20 января / УНИАН

Прогноз на 21 января / УНИАН

Народный прогноз

15 января - в этот день на Руси чтили память преподобного Серафима Саровского — чудотворца, который носил мирское имя Прохор. 15 января на полях иней — будет мокрый год. 16 января - день Павла. Много снега — много хлеба, много воды — много травы.

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17 января - Феклистов день. Также сегодня почитали Зосиму. Зосима считается покровителем пчел. В этот день обращали внимание на такую народную примету: "Снег на деревьях сучья гнет — летом пчелы роиться будут".

18 января - Крещенский вечер. Луна в этот день полная — к большому разливу, быть большой воде. 19 января — Богоявление Господне (Крещение, Иордан). Если на Крещение погода ясная и погожая — на засушливое лето. Крещенская оттепель — к урожаю.

20 января — день Иоанна Крестителя. Считается, что в этот день вся вода, как и на Крещение, является святой. Если 20 января в полдень будет ясное солнце — настанет ранняя весна. 21 января — Емельяна-исповедника. По народным приметам, 21 января следует следить за ветром: как подует с юга — жди грозового лета.

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