В результате землетрясения в Перу погибли два человека

Пострадали 65 человек.

В Перу произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Два человека погибли, еще 17 пропали без вести в результате землетрясения магнитудой 7,3 в Чили.

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Пропавшие без вести находились в шахте, которая обрушилась после землетрясения, сообщает Синьхуа со ссылкой на министра здравоохранения Перу.

Землетрясение произошло в прибрежной зоне в 04:18 по местному времени, его очаг залегал на глубине около 36 км. Пострадали 65 человек.

Напомним, в Мьянме 12 января произошло землетрясение магнитудой 6,0, после которого последовали четыре афтершока.