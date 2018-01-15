В результате землетрясения в Перу погибли два человека

11:25, 15 января 2018
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Пострадали 65 человек.

В Перу произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Перу произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Два человека погибли, еще 17 пропали без вести в результате землетрясения магнитудой 7,3 в Чили.

В Таджикистане произошло землетрясение

Пропавшие без вести находились в шахте, которая обрушилась после землетрясения, сообщает Синьхуа со ссылкой на министра здравоохранения Перу.

Землетрясение произошло в прибрежной зоне в 04:18 по местному времени, его очаг залегал на глубине около 36 км. Пострадали 65 человек.

Напомним, в Мьянме 12 января произошло землетрясение магнитудой 6,0, после которого последовали четыре афтершока.

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