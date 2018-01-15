В Австралии посреди лета выпал снег (видео)

Неделю назад в Австралии температура достигала +47 градусов.

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На юге Австралии посреди лета выпал снег, необычную для континента погоду жители снимали на камеры телефонов.

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За одну ночь юг страны покрыло снегом, а температура упала до нуля, говорится в сюжете ТСН.

Снег пошел всего через неделю после того, как австралийцы пережили самый жаркий день в истории страны, когда температура в тени достигала +47 градусов.

Напомним, в пустыне Сахара выпал снег. Снегопад начался в районе Айн-Сефра, снег пошел утром и быстро покрыл песчаные дюны.