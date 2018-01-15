Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

09:42, 15 января 2018
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Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах зберігаєтсья лавинная опасность / Фото УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / Фото УНИАН

Сегодня, 15 января, в Карпатах ожидается лавинная опасность 3 уровня.

В Киеве сегодня без осадков, температура до -11°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"В связи со снегопадами 15 января в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 15 января, в Украине местами пройдет снег.

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