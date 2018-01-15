В Киеве сегодня без осадков, температура до -11°

08:30, 15 января 2018
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Вечером в столице похолодает.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 15 января в столице без осадков, температура до -11°.

Сегодня в Украине будет холодно, местами пройдет снег (карта)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -5°, вечером - до -8°. Ветер северо-восточный, до 2,1 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:52, а зайдет в 16:22.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 15 января, в Украине местами пройдет снег.

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