В Киеве сегодня без осадков, температура до -11°

Вечером в столице похолодает.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 15 января в столице без осадков, температура до -11°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -5°, вечером - до -8°. Ветер северо-восточный, до 2,1 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:52, а зайдет в 16:22.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 15 января, в Украине местами пройдет снег.

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