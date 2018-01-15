Сегодня в Украине будет холодно, местами пройдет снег (карта)

На юге и востоке ожидаются снегопады.

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Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 15 января, в Украине местами пройдет снег.

На востоке пройдет снег, температура до -7°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до -9°.

На западе Украины в понедельник без осадков. Температура до -14°.

В северных областях солнечно. Температура до -10°. В центре местами пройдет снег, температура до -9°.

Прогноз на 15 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 15 января на Руси чтили память преподобного Серафима Саровского — чудотворца, который носил мирское имя Прохор. 15 января на полях иней — будет мокрый год.

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