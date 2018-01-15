Температурные "качели": на смену морозам в Украину придет потепление

07:57, 15 января 2018
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С 17 января прогнозируется больше снега, ожидается сильный ветер, но потеплеет.

С 17 января погода в Украине изменится / фото УНИАН
С 17 января погода в Украине изменится / фото УНИАН

В Украине в течение 15-16 января ожидаются морозы, однако уже 17 числа придет потепление. Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

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"С 17-го января температура поползет вверх, ощутимо потеплеет, но станет больше снега, мокрого снега и сильного ветра. Словом, неделя будет пестрой, неустойчивой", - прогнозирует она.

Предварительно, по словам Диденко, Крещение, 19 января, будет теплым, но влажным и ветреным.

"В Киеве пока морозно, с 17 января в столице потеплеет", - добавила Диденко.

Ранее синоптики прогнозировали, что в нынешнем году, кроме резких годовых колебаний погоды, ожидаются сильные, но недолгие морозы в январе и феврале.

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