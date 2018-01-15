Побережья Одессы покрылось сосульками-гигантами (фото)
Погода
2018-01-14 21:50:00
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Побережья Одессы покрылось сосульками-гигантами / фото Politeka
Само море пока не замерзло, однако, например, на набережной «Ланжерона» гигантскими сосульками покрылся местный арт-объект «Дом Солнца».
Пользователи социальных сетей делятся удивительными фотографиями с побережья Черного моря – в Одессе из-за резкого температурного скачка начала замерзать морская вода.
Как пишет politeka.net, само море пока не замерзло, однако, например, на набережной «Ланжерона» гигантскими сосульками покрылся местный арт-объект «Дом Солнца».
Напомним, ранее синоптики сообщали, что в понедельник, 15 января снегом засыплет весь восток страны – Харьковскую, Луганскую, Донецкую, Днепропетровскую, Запорожскую области. Выпадет снег и в Полтавской, Николаевской, Херсонской областях, в Крыму.
При этом температура воздуха ощутимо не снизится – на востоке и в центре Украины днем от 2 до 4 градусов мороза, на западе – от 1 до 3 градусов ниже нуля.
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