Эпицентр землетрясения залегал на глубине 36 километров и на 43 километра от города Акари в Перу.

На побережье Тихого океана у берегов Чили и Перу 14 января произошло землетрясение магнитудой в 7,3 балла.

Как говорится в сюжете ТСН, жертвами землетрясения стали 2 человека: 55-летний мужчина умер, когда на него упали обломки скалы. Еще один человек погиб под завалами собственного дома. Местные спасатели также сообщают о 17 пропавших без вести и десятки пострадавших.

Читайте также В Мьянме произошла серия землетрясений

В Перу и соседнем Чили объявили об опасности цунами.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 36 километров и на 43 километра от города Акари в Перу.

Немало зданий было повреждено. Также поврежденны и автомобильные дороги.

Угрозы цунами в результате землетрясения нет.

Катаклизм произошел в преддверии визита Папы Римского Франциска, который будет в Чили и Перу 15-21 января.