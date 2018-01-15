Мощное землетрясение всколыхнуло Южную Америку: есть погибшие и много раненых (видео)
Эпицентр землетрясения залегал на глубине 36 километров и на 43 километра от города Акари в Перу.
На побережье Тихого океана у берегов Чили и Перу 14 января произошло землетрясение магнитудой в 7,3 балла.
Как говорится в сюжете ТСН, жертвами землетрясения стали 2 человека: 55-летний мужчина умер, когда на него упали обломки скалы. Еще один человек погиб под завалами собственного дома. Местные спасатели также сообщают о 17 пропавших без вести и десятки пострадавших.
В Мьянме произошла серия землетрясений
В Перу и соседнем Чили объявили об опасности цунами.
Эпицентр землетрясения залегал на глубине 36 километров и на 43 километра от города Акари в Перу.
Немало зданий было повреждено. Также поврежденны и автомобильные дороги.
Угрозы цунами в результате землетрясения нет.
Катаклизм произошел в преддверии визита Папы Римского Франциска, который будет в Чили и Перу 15-21 января.