15 января в Украине облачно и гололед

Днем по всей Украине в основном 2-7° мороза, на Закарпатье около температура будет колебаться около нуля.

Прогноз погоды на 15 января в Украине / фото УНИАН

По всей территории Украину 15 января облачно. Небольшие осадки прогнозируют практически во всех регионах Украины. На дорогах местами гололед.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Ночью средняя температура воздуха опустится до 9-14°, на юге местами 3-6° мороза. Днем по всей Украине в основном 2-7° мороза, на Закарпатье около температура будет колебаться около нуля.

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Прогноз погоды на понедельник, 15 января, в городах Украины:

Ужгород – 1- ... + 1

Львов – -3 ... -5

Ивано-Франковск – -3 ... -5

Тернополь – -3 ... -5

Черновцы – -3 ... -5

Хмельницкий – -3 ... -5

Луцк – -3 ... -5

Ровно – -4 ... -6

Житомир – -3 ... -5

Винница – -3 ... -5

Одесса – -3 ... -5

Николаев – -4 ... -6

Херсон – -4 ... -6

Симферополь – -4 ... -6

Кропивницкий – -3 ... -5

Черкассы – -3 ... -5

Чернигов – -3 ... -5

Сумы – -4 ... -6

Полтава – -3 ... -5

Днепр – -4 ... -6

Запорожье – -3 ... -5

Донецк – -3 ... -5

Луганск – -3 ... -5

Харьков – -4 ... -6

Киев – -4 ... -6