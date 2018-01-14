15 января в Украине облачно и гололед
Днем по всей Украине в основном 2-7° мороза, на Закарпатье около температура будет колебаться около нуля.
По всей территории Украину 15 января облачно. Небольшие осадки прогнозируют практически во всех регионах Украины. На дорогах местами гололед.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Ночью средняя температура воздуха опустится до 9-14°, на юге местами 3-6° мороза. Днем по всей Украине в основном 2-7° мороза, на Закарпатье около температура будет колебаться около нуля.
Киевлян предупреждают о гололедице на дорогах
Прогноз погоды на понедельник, 15 января, в городах Украины:
Ужгород – 1- ... + 1
Львов – -3 ... -5
Ивано-Франковск – -3 ... -5
Тернополь – -3 ... -5
Черновцы – -3 ... -5
Хмельницкий – -3 ... -5
Луцк – -3 ... -5
Ровно – -4 ... -6
Житомир – -3 ... -5
Винница – -3 ... -5
Одесса – -3 ... -5
Николаев – -4 ... -6
Херсон – -4 ... -6
Симферополь – -4 ... -6
Кропивницкий – -3 ... -5
Черкассы – -3 ... -5
Чернигов – -3 ... -5
Сумы – -4 ... -6
Полтава – -3 ... -5
Днепр – -4 ... -6
Запорожье – -3 ... -5
Донецк – -3 ... -5
Луганск – -3 ... -5
Харьков – -4 ... -6
Киев – -4 ... -6
Погода в Украине
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Винница+24°... +13°
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Днепр+26°... +13°
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Донецк+25°... +13°
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Житомир+26°... +14°
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Запорожье+25°... +14°
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Ивано-Франковск+24°... +12°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+26°... +13°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+25°... +14°
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Николаев+25°... +15°
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Одесса+26°... +16°
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Полтава+22°... +14°
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Ровно+27°... +13°
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Симферополь+25°... +8°
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Сумы+18°... +10°
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Тернополь+24°... +13°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницкий+24°... +14°
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Черкассы+25°... +14°
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Чернигов+23°... +14°
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Черновцы+25°... +15°