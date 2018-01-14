Погода
2018-01-14 11:26:00
519
В Киевской городской государственной администрации предупреждают, что сегодня, 14 января, в столице на дорогах местами гололедица.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Погода на выходные: по всей Украине ударят морозы (карта)
Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в столице облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха днем составит 3-5 градусов мороза.
Как сообщал УНИАН, в Украине 14 января будет морозно и ясно.