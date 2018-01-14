Температура воздуха днем составит 3-5 градусов мороза.

Сегодня в столице без существенных осадков / УНИАН

В Киевской городской государственной администрации предупреждают, что сегодня, 14 января, в столице на дорогах местами гололедица.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в столице облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха днем составит 3-5 градусов мороза.

Как сообщал УНИАН, в Украине 14 января будет морозно и ясно.