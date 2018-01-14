Прогноз погоды на 14 января: в Украине будет морозно и ясно
Погода в Украине будет без существенных осадков на большей части территории, на дорогах местами гололедица.
Погода в Украине в воскресенье, 14 января, будет облачной с прояснениями. Однако без существенных осадков на большей части территории.
Несмотря на это, днем будет до 6 градусов мороза, а на дорогах страны местами гололедица. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"Снега не будет, только немного на крайнем юге поснежит и заметет – Крым, Приазовье", – отмечает синоптик Наталья Диденко.
Погода на выходные: по всей Украине ударят морозы (карта)
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 7-12 градусов мороза, днем до 6 градусов мороза, на Закарпатье и в Крыму днем до 3 градусов тепла.
Прогноз погоды на воскресенье, 14 января, в городах Украины:
Ужгород – 0…+2
Львов – -2…-4
Ивано-Франковск – -2…-4
Тернополь – -2…-4
Черновцы – -2…-4
Хмельницкий – -2…-4
Луцк – -2…-4
Ровно – -2…-4
Житомир – -2…-4
Винница – -2…-4
Одесса – -1…-3
Николаев – -1…-3
Херсон – -1…-3
Симферополь – -3…-5
Кропивницкий – -2…-4
Черкассы – -2…-4
Чернигов – -2…-4
Сумы – -3…-5
Полтава – -3…-5
Днепр – -3…-5
Запорожье – -2…-4
Донецк – -3…-5
Луганск – -3…-5
Харьков – -3…-5
Киев – -3…-5