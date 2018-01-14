Погода в Украине будет без существенных осадков на большей части территории, на дорогах местами гололедица.

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Погода в Украине в воскресенье, 14 января, будет облачной с прояснениями. Однако без существенных осадков на большей части территории.

Несмотря на это, днем будет до 6 градусов мороза, а на дорогах страны местами гололедица. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Снега не будет, только немного на крайнем юге поснежит и заметет – Крым, Приазовье", – отмечает синоптик Наталья Диденко.

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Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 7-12 градусов мороза, днем до 6 градусов мороза, на Закарпатье и в Крыму днем до 3 градусов тепла.

Прогноз погоды на воскресенье, 14 января, в городах Украины:

Ужгород – 0…+2

Львов – -2…-4

Ивано-Франковск – -2…-4

Тернополь – -2…-4

Черновцы – -2…-4

Хмельницкий – -2…-4

Луцк – -2…-4

Ровно – -2…-4

Житомир – -2…-4

Винница – -2…-4

Одесса – -1…-3

Николаев – -1…-3

Херсон – -1…-3

Симферополь – -3…-5

Кропивницкий – -2…-4

Черкассы – -2…-4

Чернигов – -2…-4

Сумы – -3…-5

Полтава – -3…-5

Днепр – -3…-5

Запорожье – -2…-4

Донецк – -3…-5

Луганск – -3…-5

Харьков – -3…-5

Киев – -3…-5