Киевлян в субботу ожидает мороз, на дорогах местами гололед

Сегодня в столице облачно с прояснениями, без осадков.

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В Киеве сегодня, 13 января, синоптики прогнозируют 2-4° мороза, на дорогах местами гололед.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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По прогнозу синоптиков, сегодня в столице облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью -5...-7 градусов по Цельсию, днем -2..-4.

Напомним, согласно данным УНИАН Погода, на выходных в Украине усилятся морозы, в большинстве областей будет солнечно и без осадков.