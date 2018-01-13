Киевлян в субботу ожидает мороз, на дорогах местами гололед

02:42, 13 января 2018
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Сегодня в столице облачно с прояснениями, без осадков.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В Киеве сегодня, 13 января, синоптики прогнозируют 2-4° мороза, на дорогах местами гололед.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Украину идут лютые морозы: в конце января — до -25°

По прогнозу синоптиков, сегодня в столице облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью -5...-7 градусов по Цельсию, днем -2..-4.

Напомним, согласно данным УНИАН Погода, на выходных в Украине усилятся морозы, в большинстве областей будет солнечно и без осадков.

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