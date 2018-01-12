В Украину идут лютые морозы: в конце января — до -25°
Начиная с 25 января, очень высока вероятность сильного похолодания в Украине со снижением температуры до 14-19 градусов мороза.
В Украине к концу января ожидается значительное похолодание до 20-25 градусов мороза, сообщил директор «Укргидрометцентра» Николай Кульбида в ходе заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
«Начиная с 25 января, очень высока вероятность сильного похолодания в Украине со снижением температуры до 14-19 градусов, а 27-28 января - до 20-25 градусов мороза», - сказал Кульбида.
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до 0°
При этом он подчеркнул, что данный прогноз еще будет уточняться.
«Хотел бы отметить, что это оценки и прогнозы, которые мы можем сделать сегодня. За 3-4 суток до начала периодов ухудшения погодных условий мы детализируем и во времени, и по территории, и определим критерии опасных явлений – скорость ветра, количество осадков, высоту снега», - добавил глава «Укргидрометцентра».
Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко поручил областным государственным администрациям, а также "Укравтодору", Национальной полиции и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) принять необходимые меры для своевременного реагирования на значительное ухудшение погодных условий, которое ожидается в течение ближайших 10 дней в большинстве областей Украины.
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