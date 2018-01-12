В ДР Конго жертвами наводнения стали 45 человек

В городе Киншаса за сутки выпало 182 мм дождя.

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Не менее 45 человек погибли, 5 тысяч человек лишились жилья из-за наводнения в Демократической Республике Конго.

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Сильные дожди начались в стране 3 января и привели к сходам оползней и разрушениям, сообщает Al Jazeera.

В городе Киншаса за сутки выпало 182 мм дождя, что превышает месячную норму января.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что наводнение может усугубить и без того сложную ситуацию со вспышкой холеры в стране.

Напомним, тропический шторм на Филиппинах вызвал селевые потоки и наводнения, в результате которых погибло около 90 человек, а десятки пропали без вести.