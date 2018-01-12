В Казахстане из-за снегопада ограничено движение на дорогах

В нескольких областях было отключено электроснабжение.

Иллюстрация / REUTERS

В Карагандинской и Павлодарской областях Казахстана из-за неблагоприятных погодных условий ограничено движение транспорта.

Читайте также В Японии сотни пассажиров застрявшего под снегом поезда провели ночь в вагонах

Ограничено движение для всех видов автотранспорта на участках трасс, соединяющих Астану с соседними регионами, сообщает Радио Свобода.

Из-за непогоды 11 января в нескольких областях страны были зафиксированы случаи отключения электроснабжения. Кроме того, спасатели получили тысячи обращений о необходимости оказания помощи .

Ранее сообщалось, что в столице Казахстане Астане из-за снежной бури объявили чрезвычайную ситуацию природного характера.