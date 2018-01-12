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2018-01-12 13:33:27
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В Мьянме 12 января произошло землетрясение магнитудой 6,0, после которого последовали четыре афтершока.
В результате землетрясения в Иране пострадали более 50 человек
Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала, сообщает Синьхуа со ссылкой на мьянманское правительство.
Эпицентр подземных толчков находился в 27 км к юго-западу от города Пью. Землетрясение ощущалось в столице страны Нейпьидо и ряде городов.
Напомним, землетрясение магнитудой 7,6 произошло 10 января у северного побережья Гондураса. Подземные толчки ощущались на севере Центральной Америки.