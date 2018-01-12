Погода на выходные: по всей Украине ударят морозы (карта)
Во всех регионах установится холодная погода.
Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в Украине усилятся морозы, в большинстве областей будет солнечно и без осадков.
В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью -10°, днем -4°. В воскресенье солнечно, -11°...-6°.
Сегодня в Украине практически без осадков, во всех регионах сохранится прохладная погода (карта)
Во Львове завтра облачно с прояснениями, ночью -7°, днем 0°. В воскресенье без осадков, -9°…-4°.
В Луцке в субботу ночью -8°, днем +1°, солнечно. В воскресенье ночью -11°, днем -5°, облачно с прояснениями.
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха -8°...-2°. В воскресенье до -10°, переменная облачность.
В Одессе на выходных без осадков. В субботу температура ночью -6°, днем -1°. В воскресенье -8°...-3°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью -9°, днем -4°. В воскресенье -10°...-5°, солнечно.
В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью -9°, днем -3°. В воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха -10°...-4°.
В Симферополе завтра пасмурно, -6°...-2°. В воскресенье -8°...-3°, пройдет снег.
Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью -9°, днем -3°. В воскресенье без осадков, температура до -9°.
В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью -10°, днем -4°. В воскресенье температура до -12°, солнечно.
В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью -10°, днем -3°. В воскресенье -12°...-5°, солнечно.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу без осадков, температура до -12°. В воскресенье солнечно, ночью -21°, днем -10°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью -6°, днем -2°. В воскресенье переменная облачность, ночью -11°, днем до -4°.
В Трускавце в субботу пасмурно, температура до -7°. В воскресенье температура до -9°, без осадков.
В Сваляве завтра без осадков, -8°, в воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха -10° …-1°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+24°... +13°
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Днепр+26°... +13°
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Донецк+25°... +13°
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Житомир+26°... +14°
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Запорожье+25°... +14°
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Ивано-Франковск+24°... +12°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+26°... +13°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+25°... +14°
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Николаев+25°... +15°
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Одесса+26°... +16°
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Полтава+22°... +14°
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Ровно+27°... +13°
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Симферополь+25°... +8°
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Сумы+18°... +10°
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Тернополь+24°... +13°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницкий+24°... +14°
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Черкассы+25°... +14°
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Чернигов+23°... +14°
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Черновцы+25°... +15°