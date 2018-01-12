Погода на выходные: по всей Украине ударят морозы (карта)

Во всех регионах установится холодная погода.

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Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в Украине усилятся морозы, в большинстве областей будет солнечно и без осадков.

В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью -10°, днем -4°. В воскресенье солнечно, -11°...-6°.

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Во Львове завтра облачно с прояснениями, ночью -7°, днем 0°. В воскресенье без осадков, -9°…-4°.

В Луцке в субботу ночью -8°, днем +1°, солнечно. В воскресенье ночью -11°, днем -5°, облачно с прояснениями.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха -8°...-2°. В воскресенье до -10°, переменная облачность.

В Одессе на выходных без осадков. В субботу температура ночью -6°, днем -1°. В воскресенье -8°...-3°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью -9°, днем -4°. В воскресенье -10°...-5°, солнечно.

Прогноз на 13 января / УНИАН

Прогноз на 14 января / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью -9°, днем -3°. В воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха -10°...-4°.

В Симферополе завтра пасмурно, -6°...-2°. В воскресенье -8°...-3°, пройдет снег.

Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью -9°, днем -3°. В воскресенье без осадков, температура до -9°.

В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью -10°, днем -4°. В воскресенье температура до -12°, солнечно.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью -10°, днем -3°. В воскресенье -12°...-5°, солнечно.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу без осадков, температура до -12°. В воскресенье солнечно, ночью -21°, днем -10°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью -6°, днем -2°. В воскресенье переменная облачность, ночью -11°, днем до -4°.

В Трускавце в субботу пасмурно, температура до -7°. В воскресенье температура до -9°, без осадков.

В Сваляве завтра без осадков, -8°, в воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха -10° …-1°.

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