В Японии сотни пассажиров застрявшего под снегом поезда провели ночь в вагонах

11:34, 12 января 2018
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В составе остаются около 430 человек. 

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Сотни пассажиров поезда, который следовал из города Ниигата в Нагаоку (Япония) и застрял в пути из-за сильного снегопада, всю ночь провели в вагонах.

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На утро 12 января они все еще оставались в вагонах, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Всего в поезде находились 600 человек. Часть пассажиров, которых встретили родственники, покинули поезд, сейчас в составе остаются около 430 человек. Сообщается, что несколько человек госпитализировали из-за плохого самочувствия.

Напомним, в столице Казахстане Астане из-за снежной бури объявили чрезвычайную ситуацию природного характера.

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