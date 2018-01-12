В Японии сотни пассажиров застрявшего под снегом поезда провели ночь в вагонах

В составе остаются около 430 человек.

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Сотни пассажиров поезда, который следовал из города Ниигата в Нагаоку (Япония) и застрял в пути из-за сильного снегопада, всю ночь провели в вагонах.

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На утро 12 января они все еще оставались в вагонах, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Всего в поезде находились 600 человек. Часть пассажиров, которых встретили родственники, покинули поезд, сейчас в составе остаются около 430 человек. Сообщается, что несколько человек госпитализировали из-за плохого самочувствия.

Напомним, в столице Казахстане Астане из-за снежной бури объявили чрезвычайную ситуацию природного характера.