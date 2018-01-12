В Закарпатской и Ивано-Франковской областях сошли снежные лавины

В результате схода лавин ущерба не нанесено.

В Карпатах сошли лавины / УНИАН

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сошли три снежные лавины.

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По информации Украинского гидрометцентра, с горы Петрос (Ивано-Франковская область) сошла мокрая лавина объемом 3000 кубических метров.

Также ориентировочно 7-8 января в Закарпатской области с гор Малая Близница и Догяска сошли лавины мокрого снега. Ущерба не нанесено.

Напомним, 12 января в Украине практически без осадков, местами до -8°.