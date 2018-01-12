Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Таджикистане произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В пятницу, 12 января, в Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4,9.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 34 км на юго-восток от города Рогун. Очаг землетрясения залегал на глубине 15,8 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,6 произошло 10 января у северного побережья Гондураса. Подземные толчки ощущались на севере Центральной Америки.