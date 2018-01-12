В Таджикистане произошло землетрясение

09:31, 12 января 2018
414
0

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Таджикистане произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Таджикистане произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В пятницу, 12 января, в Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4,9.

В результате землетрясения в Иране пострадали более 50 человек

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 34 км на юго-восток от города Рогун. Очаг землетрясения залегал на глубине 15,8 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,6 произошло 10 января у северного побережья Гондураса. Подземные толчки ощущались на севере Центральной Америки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию
В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары
На севере Китая бушует природный пожар На севере Китая бушует природный пожар
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22°
В Киеве завтра без осадков, температура до +22° В Киеве завтра без осадков, температура до +22°
В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз) В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
94 %
748 мм
5.8 м/с
98 %
Лента новостей