Сегодня в Украине практически без осадков, во всех регионах сохранится прохладная погода (карта)

На западе местами пройдет снег.

На западе местами пройдет снег / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 12 января в Украине практически без осадков, местами до -8°.

На востоке без осадков, температура до -6°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до -4°.

На западе Украины в пятницу местами пройдет снег. Температура до -5°.

В северных областях без осадков. Температура до -8°. В центре переменная облачность, температура до -7°.

Прогноз на 12 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 12 января— Мученицы Анисьи, которую еще называли в народе Порезуха. В этот была такая примета-поговорка: ко дню Анисьи — холода над землей повисли.

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