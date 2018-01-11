Завтра в Киеве без осадков, ночью до -6°

Завтра в Киеве облачно с прояснениями.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 12 января, в столице без осадков, температура до -6°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем 0°, вечером - до -1°. Ветер северо-восточный, до 4,1 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:54, а зайдет в 16:17.

Как сообщал УНИАН, 12 января в Украине практически без осадков, местами до -8°.

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