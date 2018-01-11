Завтра в Киеве без осадков, ночью до -6°
Завтра в Киеве облачно с прояснениями.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 12 января, в столице без осадков, температура до -6°.
Сегодня в Украине практически без осадков, на юге и западе днем до +6° (карта)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем 0°, вечером - до -1°. Ветер северо-восточный, до 4,1 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:54, а зайдет в 16:17.
Как сообщал УНИАН, 12 января в Украине практически без осадков, местами до -8°.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +11°
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Днепр+34°... +20°
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Донецк+34°... +19°
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Житомир+26°... +12°
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Запорожье+34°... +20°
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Ивано-Франковск+17°... +8°
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Киев+29°... +15°
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Кировоград+33°... +18°
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Луганск+34°... +18°
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Луцк+17°... +10°
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Львов+15°... +8°
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Николаев+32°... +19°
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Одесса+32°... +18°
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Полтава+31°... +19°
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Ровно+18°... +8°
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Симферополь+34°... +18°
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Сумы+30°... +19°
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Тернополь+18°... +8°
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Харьков+32°... +21°
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Херсон+33°... +19°
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Хмельницкий+24°... +9°
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Черкассы+32°... +18°
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Чернигов+29°... +14°
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Черновцы+22°... +10°
Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениями, ливень
Погода Стерлинг
Ощущается как: +23 °
Влажность: 87 %
Давление: 759 мм
Ветер: 5.0 м/с
Вероятность осадков: 98 %
Восход: 05:44
Закат 20:38
Фаза луны:
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