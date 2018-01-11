В Украине завтра практически без осадков, ночью до -8° (видеопрогноз)

16:30, 11 января 2018
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На западе местами пройдет снег.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 12 января в Украине практически без осадков, местами до -8°.

В Киеве сегодня без осадков, днем до +1°

На востоке без осадков, температура до -6°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до -4°.

На западе Украины в пятницу местами пройдет снег. Температура до -5°.

В северных областях без осадков. Температура до -8°. В центре переменная облачность, температура до -7°.

Согласно народному прогнозу, 12 января— Мученицы Анисьи, которую еще называли в народе Порезуха. В этот была такая примета-поговорка: ко дню Анисьи — холода над землей повисли.

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