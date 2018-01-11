Астану накрыла снежная буря, в городе объявили чрезвычайную ситуацию

14:41, 11 января 2018
648
0

В городе отменили занятия в школах.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В столице Казахстане Астане из-за снежной бури объявили чрезвычайную ситуацию природного характера.

В Индии из-за холодов за сутки погибли более 40 человек

Из-за ухудшения погодных условий в городе  отменены занятия в школах, в колледжах для студентов 1–2-х курсов. В связи с ухудшением метеоусловий временно закрыт аэропорт Астаны, сообщает Радио Свобода со ссылкой на местные власти. 

Руководителям государственных органов, образовательных учреждений, рынков и торговых центров, объектам строительства рекомендуют приостановить деятельность. В городе продолжат работу пожарная служба, полиция, службы департамента по ЧС, скорой медицинской помощи, медицинские учреждения и коммунальные службы.

Напомним, туристы, которые из-за сильного снегопада оказались отрезанными от окружающего мира, получили возможность покинуть швейцарский Церматт на вертолетах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +29° В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +29°
Летнее солнцестояние в Британии: тысячи людей собрались возле Стоунхенджа (фоторепортаж) Летнее солнцестояние в Британии: тысячи людей собрались возле Стоунхенджа (фоторепортаж)
Извержение вулкана на Гавайях: туристы засняли огромный кусок лавы, который плавал в море (видео) Извержение вулкана на Гавайях: туристы засняли огромный кусок лавы, который плавал в море (видео)
Гроза, местами град и шквальный ветер: перед выходными дожди накроют почти всю Украину Гроза, местами град и шквальный ветер: перед выходными дожди накроют почти всю Украину
В Австралии произошло землетрясение магнитудой 4,7 В Австралии произошло землетрясение магнитудой 4,7
В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность
Затоплены дороги, машины и дома: в США продолжаются разрушительные наводнения (фото) Затоплены дороги, машины и дома: в США продолжаются разрушительные наводнения (фото)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениями, ливень
Погода Стерлинг
87 %
759 мм
5.0 м/с
98 %
Лента новостей