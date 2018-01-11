Астану накрыла снежная буря, в городе объявили чрезвычайную ситуацию
В городе отменили занятия в школах.
В столице Казахстане Астане из-за снежной бури объявили чрезвычайную ситуацию природного характера.
В Индии из-за холодов за сутки погибли более 40 человек
Из-за ухудшения погодных условий в городе отменены занятия в школах, в колледжах для студентов 1–2-х курсов. В связи с ухудшением метеоусловий временно закрыт аэропорт Астаны, сообщает Радио Свобода со ссылкой на местные власти.
Руководителям государственных органов, образовательных учреждений, рынков и торговых центров, объектам строительства рекомендуют приостановить деятельность. В городе продолжат работу пожарная служба, полиция, службы департамента по ЧС, скорой медицинской помощи, медицинские учреждения и коммунальные службы.
Напомним, туристы, которые из-за сильного снегопада оказались отрезанными от окружающего мира, получили возможность покинуть швейцарский Церматт на вертолетах.
Погода в Украине
-
Винница+26°... +11°
-
Днепр+34°... +20°
-
Донецк+34°... +19°
-
Житомир+26°... +12°
-
Запорожье+34°... +20°
-
Ивано-Франковск+17°... +8°
-
Киев+29°... +15°
-
Кировоград+33°... +18°
-
Луганск+34°... +18°
-
Луцк+17°... +10°
-
Львов+15°... +8°
-
Николаев+32°... +19°
-
Одесса+32°... +18°
-
Полтава+31°... +19°
-
Ровно+18°... +8°
-
Симферополь+34°... +18°
-
Сумы+30°... +19°
-
Тернополь+18°... +8°
-
Харьков+32°... +21°
-
Херсон+33°... +19°
-
Хмельницкий+24°... +9°
-
Черкассы+32°... +18°
-
Чернигов+29°... +14°
-
Черновцы+22°... +10°