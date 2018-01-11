Астану накрыла снежная буря, в городе объявили чрезвычайную ситуацию

В городе отменили занятия в школах.

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В столице Казахстане Астане из-за снежной бури объявили чрезвычайную ситуацию природного характера.

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Из-за ухудшения погодных условий в городе отменены занятия в школах, в колледжах для студентов 1–2-х курсов. В связи с ухудшением метеоусловий временно закрыт аэропорт Астаны, сообщает Радио Свобода со ссылкой на местные власти.

Руководителям государственных органов, образовательных учреждений, рынков и торговых центров, объектам строительства рекомендуют приостановить деятельность. В городе продолжат работу пожарная служба, полиция, службы департамента по ЧС, скорой медицинской помощи, медицинские учреждения и коммунальные службы.

Напомним, туристы, которые из-за сильного снегопада оказались отрезанными от окружающего мира, получили возможность покинуть швейцарский Церматт на вертолетах.