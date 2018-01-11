Эпицентр подземных толчков располагался рядом с городом Мандали.

В Иране произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В четверг, 11 января, в Иране произошло землетрясение магнитудой 5,4.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 14 км на восток от города Мандали. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,6 произошло 10 января у северного побережья Гондураса. Подземные толчки ощущались на севере Центральной Америки.