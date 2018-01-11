Число жертв схода оползня в Калифорнии возросло до 17 человек

12:32, 11 января 2018
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Еще 13 числятся пропавшими без вести

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В результате схода оползня в американском штате Калифорния погибли 17 человек, еще 13 числятся пропавшими без вести.

Селевые потоки в Калифорнии унесли жизни 13 людей (фото)

Почти 30 человек получили ранения, говорится в сюжете ТСН. 

Оползнем была разрушена сотня домов, еще триста - повреждены. Многим семьям теперь придется искать временное пристанище. 

Напомним, в результате обвала горных пород на севере Малайзии погибли 11 человек.

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