Число жертв схода оползня в Калифорнии возросло до 17 человек

Еще 13 числятся пропавшими без вести

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В результате схода оползня в американском штате Калифорния погибли 17 человек, еще 13 числятся пропавшими без вести.

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Почти 30 человек получили ранения, говорится в сюжете ТСН.

Оползнем была разрушена сотня домов, еще триста - повреждены. Многим семьям теперь придется искать временное пристанище.

Напомним, в результате обвала горных пород на севере Малайзии погибли 11 человек.