Синоптик рассказала, когда в Украине выпадет снег и похолодает

Снегопады ожидаются 19-20 января.

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С 13 января в Украине ожидается сильное похолодание, до -15 градусов.

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Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"С 13-го января, на Щедрый вечер, и с 14 января, на Василия, и до 16-го января могут врезать неплохие морозы. Ночью до -12 градусов, а на востоке и на Сумщине, Черниговщине, Полтавщине и до -15 градусов", - пишет она.

По словам Диденко, с 17 января в Украине начнет падать снег и немного повысится температура воздуха. В частности, сильные снегопады ожидаются 19-20 января.

Напомним, в четверг, 11 января, в Украине практически без осадков, на юге и западе до +6°.