Из-за снегопада туристы покидают швейцарские Альпы на вертолетах

В снежной ловушке оказались около 13 тысяч человек

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Туристы, которые из-за сильного снегопада оказались отрезанными от окружающего мира, получили возможность покинуть швейцарский Церматт на вертолетах.

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Всего в снежной ловушке оказались около 13 тысяч человек, сообщает Euronews.

Снегопад также накрыл итальянскую сторону Альп. На знаменитом олимпийском курорте в Сестриере сошла лавина, никто не пострадал.

Напомним, с горы Плай (Закарпатская область) сошла снежная лавина объемом 1100 кубических метров.