В Карпатах сошла снежная лавина
В результате схода лавины ущерба не нанесено.
С горы Плай (Закарпатская область) сошла снежная лавина объемом 1100 кубических метров.
В Карпатах сохраняется лавинная опасность
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, был выявлен сход мокрой лавины с горы Плай объемом 1100 кубических метров, высота отрыва 1100 м над уровнем моря. Ориентировочная дата схода 8 января. Отмечается, что в результате схода лавины ущерба не нанесено.
Напомним, 11 января в Украине практически без осадков, на юге и западе до +6°.
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