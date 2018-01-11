В Карпатах сошла снежная лавина

В результате схода лавины ущерба не нанесено.

В Закарпатской области сошла лавина / zak.depo.ua

С горы Плай (Закарпатская область) сошла снежная лавина объемом 1100 кубических метров.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, был выявлен сход мокрой лавины с горы Плай объемом 1100 кубических метров, высота отрыва 1100 м над уровнем моря. Ориентировочная дата схода 8 января. Отмечается, что в результате схода лавины ущерба не нанесено.

Напомним, 11 января в Украине практически без осадков, на юге и западе до +6°.